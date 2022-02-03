Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında Kırıkhan ilçe merkezi ile Hassa'nın Akbez Mahallesi'ndeki 2 adrese baskın düzenledi.

Ekiplerin hassas burunlu köpeklerle evlerde yaptığı aramada, 1340 paket gümrük kaçağı sigara, 2 şişe kaçak içki ile ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu maddesi ve hassas terazi bulundu.

Konuyla ilgili N.Y, A.Y. ve M.Y gözaltına alındı.