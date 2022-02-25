Hatay'da kaçakçılık şüphelisi yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da evinde 710 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı), 180 kilogram tütün ve 4 bin doldurulmuş makaron ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Dumlupınar Mahallesi'ndeki şüpheli A.P'nin ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 710 bin gümrük kaçağı makaron, 180 kilogram tütün, 4 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

A.P. gözaltına alındı.