Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı
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Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

16.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:32
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

Hatay'da gümrük kaçağı 48 litre kaçak içki ve 15 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da gümrük kaçağı 48 litre kaçak içki ve 15 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde A.Y'nin kaçak içki ve sigara sattığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ev ve büfesinde kaçak 48 litre içki ve 15 kilogram tütün buldu, A.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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