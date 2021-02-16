Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı
16.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:32
Hatay'da gümrük kaçağı 48 litre kaçak içki ve 15 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da gümrük kaçağı 48 litre kaçak içki ve 15 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde A.Y'nin kaçak içki ve sigara sattığı bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ev ve büfesinde kaçak 48 litre içki ve 15 kilogram tütün buldu, A.Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu