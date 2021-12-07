Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da, gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kırıkhan ilçesinde belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 57 cep telefonu, 5 akıllı saat, 7 taşınabilir şarj, 106 kulaklık, 193 şarj kablosu, 53 şarj adaptörü ele geçirildi.

Ekiplerin Antakya-İskenderun kara yolunda durdurduğu bir kamyonette ise aracın kasasına gizlenmiş 140 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

Operasyonda, F.Ç, M.M.İ, M.E.A, M.S.K, C.Ş. ve Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri

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