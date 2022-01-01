Son dakika haber: Hatay'da kaçakçılık operasyonu : 4 gözaltı

HATAY (DHA) - HATAY'ın Antakya ve Defne ilçelerinde düzenlediği operasyonda 23 bin 800 makaron, 874 paket nargile tütünü, 13 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili, 2'si yabancı uyruklu, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik olarak Antakya ve Defne ilçelerinde Emek, Ekinci, Kışlasaray ile Çekmece mahallelerindeki 4 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 23 bin 800 makaron, 874 paket nargile tütünü, 202 paket nargile kömürü, 15 likit, 58 sigara doldurma aparatı, 17 paket çay, 18 puro ve 13 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili O.D. ve S.A. ile yabancı uyruklu A.B. ve A.A. gözaltına alındı.