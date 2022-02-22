Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
HASSA, HATAY (AA) - Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Samandağ ve Hassa ilçelerinde operasyon yaptı.
Operasyonda, 1200 paket kaçak sigara ile 380 kilogram tütün ele geçirildi.
Şüpheliler B.O, H.S.Y. ve M.B. gözaltına alındı.
AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel