Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

HASSA, HATAY (AA) - Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Samandağ ve Hassa ilçelerinde operasyon yaptı.

Operasyonda, 1200 paket kaçak sigara ile 380 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheliler B.O, H.S.Y. ve M.B. gözaltına alındı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Samandağ, Hassa, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title