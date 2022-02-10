Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak olduğu tespit edilen 8 bin 700 kilogram tütün ve 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akasya Mahallesi'nde bulunan bir evin deposuna operasyon yaptı.

Operasyonda, depoda 8 bin 700 kilogram kaçak tütün ile 50 bin makaron ele geçirildi.

Şüpheliler M.A. ve A.A. gözaltına alındı.???????