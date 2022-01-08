Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde gümrük kaçağı 227 paket sigara, 3 bin 795 sigara sarma kağıdı, 1400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 şişe sahte içki, 118 cinsel içerikli ürün, 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler Y.K.A. ve M.S.B. gözaltına alındı.

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AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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