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Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Hatay'da kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda çok sayıda makaron ve tütün ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda çok sayıda makaron ve tütün ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. İskenderun'da bir adrese yapılan operasyonda 38 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron, 600 adet doldurulmuş makaron, 1 kilogramlık 7 adet paket tütün, 35 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - HATAY

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