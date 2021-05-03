Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 84 kilo 900 gram kaçak nargile tütünü ile 4 bin adet makaron ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 84 kilo 900 gram kaçak nargile tütünü ile 4 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Haraparası Mahallesindeki bir işyerinde 45 bin 800 gram gümrük kaçağı nargile tütünü, 4 bin adet makaron ele geçirildi.

Aynı mahalledeki başka bir iş yerinde yapılan aramada ise 39 kilo 100 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler Ö.E. ve yabancı uyruklu M.A. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı