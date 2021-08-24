Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Hatay'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Küçükdalyan Mahallesi'ndeki bir adreste arama yaptı.
Adreste gümrük kaçağı 20 bin 450 sigara kağıdı, 1215 puro, 112 paket sigara, 64 cinsel içerikli ürün, 27 cinsel içerikli içecek, 17 şişe içki ve 16 kilogram el yapımı içki ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu