Hatay'da kaçak yaban keçisi avcılarına 79 bin 299 lira ceza
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Hatay'da kaçak yaban keçisi avcılarına 79 bin 299 lira ceza

Hatay'da koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları belirlenen 3 avcıya 79 bin 299 lira para cezası kesildi.

04.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:18
Hatay'da kaçak yaban keçisi avcılarına 79 bin 299 lira ceza

'da koruma altındaki keçilerini avladıkları belirlenen 3 avcıya 79 bin 299 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve ekipleri, Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde 3 kaçak avcının yaban keçisi avladıklarını tespit etti.

Ekipler, 3 hayvan avlayan H.R, V.G ve M.B'ye 79 bin 299 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: AA
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