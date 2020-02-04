Hatay'da kaçak yaban keçisi avcılarına 79 bin 299 lira ceza
Hatay'da koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları belirlenen 3 avcıya 79 bin 299 lira para cezası kesildi.
04.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:18
Hatay'da koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları belirlenen 3 avcıya 79 bin 299 lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde 3 kaçak avcının yaban keçisi avladıklarını tespit etti.
Ekipler, 3 hayvan avlayan H.R, V.G ve M.B'ye 79 bin 299 lira para cezası uyguladı.
Kaynak: AA