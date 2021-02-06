Hatay'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da 4 ayrı adreste eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 şişe gümrük kaçağı, 24 litre de sahte içki ele geçirilen operasyonda 4 kişi yakalandı.
Hatay'da 4 ayrı adreste eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 şişe gümrük kaçağı, 24 litre de sahte içki ele geçirilen operasyonda 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 26 şişe gümrük kaçağı, 24 litre sahte içki, 4 litre etil alkol, 4 kilogram içki aroması, 45 sahte bandrol, 155 marka etiketi ele geçirildi.
Olayla ilgili U.E, V.Y, S.E. ve C.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz