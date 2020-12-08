Hatay'da kaçak tütün ve içki operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hatay'da kaçak tütün ve içki operasyonu

08.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:26
Hatay'da kaçak tütün ve içki operasyonu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapılan operasyonda 57 bin 411 adet kaçak tütün ürünleri, içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapılan operasyonda 57 bin 411 adet kaçak tütün ürünleri, içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, İskenderun yolu ve çevre yolu üzerinde durdurulan otomobillerde yapılan aramada 6 şişe gümrük kaçağı içki, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 205 adet gümrük kaçağı puro, 10 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 350 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli jel, 145 paket (42 bin 400 adet) gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 117 paket (14 bin 40 adet) gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.G. ve B.K. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Hatay'da kaçak tütün ve içki operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kastamonu'da jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu
Kastamonu'da jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu
Son dakika... Kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika... Kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Ali Mahir Başarır
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da kaçak tütün ve içki operasyonu - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 12:28:41. #1.15#
title