Hatay'da kaçak tütün operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 450 kilo kaçak tütün ele geçildi.

Alınan bilgilere göre, H.D'nin, Gaziantep'ten temin ettiği kaçak ve bandrolsüz tütün ürünlerini Hatay'da satacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) hareket geçti.

Ekipler, H.D'nin kullandığı plakası açıklanmayan otomobili Gaziantep Hatay kara yolu kontrol noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 11 çuval içerisinde 450 kilo kaçak tütün ele geçildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet