Hatay'da kaçak silah operasyonu 5 tabanca ele geçirildi

16.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:00

Hatay'da polis, bir ev ve otomobilde 5 kaçak tabanca ve 5 şarjör ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığını belirlediği H.U'nun Kırıkhan ilçesindeki adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelinin evinde ve aracında arama yapan ekipler, 9 milimetre çapında 5 tabanca ve 5 şarjör ele geçirdi, H.U. gözaltına alındı.

Kaynak: AA