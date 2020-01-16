Hatay'da kaçak silah operasyonu 5 tabanca ele geçirildi
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Hatay'da kaçak silah operasyonu 5 tabanca ele geçirildi

Hatay'da polis, bir ev ve otomobilde 5 kaçak tabanca ve 5 şarjör ele geçirdi.

16.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:00
Hatay'da kaçak silah operasyonu 5 tabanca ele geçirildi

'da polis, bir ev ve otomobilde 5 kaçak tabanca ve 5 şarjör ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığını belirlediği H.U'nun Kırıkhan ilçesindeki adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelinin evinde ve aracında arama yapan ekipler, 9 milimetre çapında 5 tabanca ve 5 şarjör ele geçirdi, H.U. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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