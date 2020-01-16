Hatay'da kaçak silah operasyonu
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Hatay'da kaçak silah operasyonu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet silah ve şarjör ele geçirildi.

16.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:06
Hatay'da kaçak silah operasyonu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet silah ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Organize Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yapan H.U. isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 5 adet P-114 G19C ibareli 9 mm çapında tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.U. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
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