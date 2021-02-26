Hatay'da kaçak silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı
26.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:45
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay Mahallesi'nde kaçak silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi.
Adresteki aramada 6 ruhsatsız tabanca ve bir pompalı av tüfeği ile silah imalatı ve tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.Ö. ve M.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu