Hatay'da kaçak silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay Mahallesi'nde kaçak silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi.

Adresteki aramada 6 ruhsatsız tabanca ve bir pompalı av tüfeği ile silah imalatı ve tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ö. ve M.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu