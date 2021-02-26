Hatay'da kaçak silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı
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Hatay'da kaçak silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

26.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:45
Hatay'da kaçak silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay Mahallesi'nde kaçak silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi.

Adresteki aramada 6 ruhsatsız tabanca ve bir pompalı av tüfeği ile silah imalatı ve tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ö. ve M.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 14:46:35. #1.16#
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