Hatay'da kaçak sigara operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Hatay'da kaçak sigara operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Defne ilçesinde bir markette toplam 542 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir markette toplam 542 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Sinanlı Mahallesi'nde bir bakkal ve deposunda bandrolsüz sigara satışı yaptığı bilgisini aldı.

Bakkalda, deposunda ve evinde yapılan arama sonucunda farklı markalarda toplam 542 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İş yeri sahibi S.D. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arkadaşını 'çay' tartışmasında bıçaklayan şahıs, olayın ardından bankta oturup sigara içti
Arkadaşını "çay" tartışmasında bıçaklayan şahıs, olayın ardından bankta oturup sigara içti
Evinin banyosunda öldürülen adamın katili, yeğeninin kocası çıktı
Evinin banyosunda öldürülen adamın katili, yeğeninin kocası çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ziya Selçuk Nikos Dendias Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar İrem Derici Burak Sergen
Spor Enes Ünal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:41:04. #1.14#

title