Hatay'da kaçak nargile tütünü ve makaron operasyonu: 3 gözaltı
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Hatay'da kaçak nargile tütünü ve makaron operasyonu: 3 gözaltı

Hatay'da kaçak nargile tütünü ve makaron operasyonu: 3 gözaltı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ve İskenderun ilçelerindeki kaçak tütün ve makaron operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ve İskenderun ilçelerindeki kaçak tütün ve makaron operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya Haraparası Mahallesi'ndeki iki iş yerine düzenlediği baskında, toplam 85 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 4 bin makaron ele geçirdi.

İş yeri sahipleri Ö.E. ile M.A. gözaltına alındı.

İskenderun'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapan polis ekipleri de 227 bin gümrük kaçağı makaron, 4 bin 50 sigara kağıdı ve 10 kilogram nargile tütünü tespit etti.

Araç sürücüsü M.Z.O gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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