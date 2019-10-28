Hatay'da kaçak kazı operasyonu

Hatay'da kaçak kazı operasyonu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

28.10.2019 13:50
Hatay'da kaçak kazı operasyonu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir aylık istihbari çalışma neticesinde Yoncakaya Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi.

Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

VİDEO: Hatay'da kaçak kazı operasyonu
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