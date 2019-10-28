Hatay'da kaçak kazı operasyonu
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir aylık istihbari çalışma neticesinde Yoncakaya Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi.
Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
VİDEO: Hatay'da kaçak kazı operasyonu