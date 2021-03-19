Hatay'da kaçak içki ve sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hatay'da kaçak içki ve sigara ele geçirildi

19.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:51
Hatay'da kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Hatay'da 304 litre kaçak içki ve 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'da 304 litre kaçak içki ve 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığınca, Tavla Mahallesinde, bir evde kaçak sigara ve alkol bulundurulduğu ihbarını alındı. A.T. isimli şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda değişik ebatlarda 124 adet şişe içerisinde 304 litre kaçak içki ile 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Sibel Can Hande Erçel Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da kaçak içki ve sigara ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:57:02. #1.15#
title