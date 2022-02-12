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Hatay'da kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da kaçak içki operasyonu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 12 ton 166 kilogram el yapımı içki ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 12 ton 166 kilogram el yapımı içki ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahte/kaçak alkollü içki satışının/imalatının deşifre edilmesine yönelik Samandağ'da operasyon gerçekleştirdi. Mızraklı ve Cemal Gürsel Mahallelerinde beş ayrı ikamette yapılan aramada 12 ton 166 kilogram el yapımı içki ele geçirildi.

Şüpheliler, Y.C.,C.G.,İ.G.,Y.U.,D.E. yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. - HATAY

Hatay'da kaçak içki operasyonu

Hatay'da kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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