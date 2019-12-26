Hatay'da kaçak içki operasyonu

26.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:18

Hatay'da, bir eve yapılan baskında varillerde saklı 1620 litre kaçak içki ele geçirildi.



Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda 14 varile saklı 1620 litre ile 49 pet şişe kaçak içki ele geçirildi.



Operasyonda ele geçirilen sahte içkilere el konulurken, şüpheli M.K. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA