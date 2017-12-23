Hatay'da Kaçak İçki Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda 435 şişe kaçak içki ele geçirildi.



İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği tarafından Gültepe Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.



Evde arama yapan ekipler, bir odada kartonlara gizlenmiş 435 şişe kaçak içki ele geçildi.



Operasyonda, kaçakçılık iddiasıyla İ.E. gözaltına alındı.