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Hatay'da kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 23 cep telefonu ile 1775 parça cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 23 cep telefonu ile 1775 parça cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen cep ve telefonu aksesuarlarının Ardıçlı Mahallesi'ndeki bir kırtasiyede satıldığı bilgisine ulaştı.

İş yerine baskın yapan ekipler, 23 kaçak cep telefonu ile 1775 parça cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.

İş yeri sahibi M.A.D. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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