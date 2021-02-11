Hatay'da kaçak balık avcılığı yapılan 4 tekneye 20 bin lira ceza uygulandı
11.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:48
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, avlanma dönemi dışında dil balığı yakalandığı belirlenen 4 tekneye 20 bin lira ceza kesildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, avlanma dönemi dışında dil balığı yakalandığı belirlenen 4 tekneye 20 bin lira ceza kesildi.
İskenderun Sahil Güvenlik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Konacık'ta yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, avlanma dönemi dışında dil balığı avlandığını tespit ettiği 4 tekneye 20 bin lira ceza kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli