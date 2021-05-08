Hatay'da kaçak avlananların nehir ve dereye kurduğu tuzaklar imha edildi

Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde kaçak şekilde balık avlamak amacıyla nehir ve dereye kurulan tuzaklar imha edildi.

Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde kaçak şekilde balık avlamak amacıyla nehir ve dereye kurulan tuzaklar imha edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asi Nehri ile Karaçay Deresi'nde kaçak avlanma yapıldığını tespit etti.

Nehir ve dere çevresini inceleyen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, sığ yerlerde taşlar kullanılarak akıntı ağızlarının daraltılması sonucu yerleştirilmiş, "davul" diye tabir edilen 4 kamış tuzak olduğunu belirledi.

Ekipler, tuzakları imha etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz