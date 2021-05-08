Hatay'da kaçak avlananların nehir ve dereye kurduğu tuzaklar imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da kaçak avlananların nehir ve dereye kurduğu tuzaklar imha edildi

Hatay'da kaçak avlananların nehir ve dereye kurduğu tuzaklar imha edildi
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde kaçak şekilde balık avlamak amacıyla nehir ve dereye kurulan tuzaklar imha edildi.

Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde kaçak şekilde balık avlamak amacıyla nehir ve dereye kurulan tuzaklar imha edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asi Nehri ile Karaçay Deresi'nde kaçak avlanma yapıldığını tespit etti.

Nehir ve dere çevresini inceleyen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, sığ yerlerde taşlar kullanılarak akıntı ağızlarının daraltılması sonucu yerleştirilmiş, "davul" diye tabir edilen 4 kamış tuzak olduğunu belirledi.

Ekipler, tuzakları imha etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Özcan Deniz Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Serdar Aziz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatay'da kaçak avlananların nehir ve dereye kurduğu tuzaklar imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:25:20. #1.14#

title