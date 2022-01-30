Hatay'da kaçak avlanan 9 kişiye 18 bin 528 lira ceza
Hatay'da, kaçak avlanırken yakalanan 9 kişiye 18 bin 528 lira ceza kesildi.
HATAY (AA) - Hatay'da, kaçak avlanırken yakalanan 9 kişiye 18 bin 528 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinin kırsalında kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi.
Denetimde yaban keçisi avlamaya çalışan kişi ile kaçak avlanan 8 kişi suçüstü yakalandı.
Ekipler, 9 kişiye ihlalleri nedeniyle 18 bin 528 lira ceza uyguladı.
AA / Cem Genco - Güncel