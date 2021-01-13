Hatay'da kaçak avlanan 5 kişiye 4 bin 796 lira ceza
13.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:32
???????Hatay'da kaçak avlandığı belirlenen 5 kişiye toplam 4 bin 796 lira para cezası uygulandı.
???????Hatay'da kaçak avlandığı belirlenen 5 kişiye toplam 4 bin 796 lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, Reyhanlı Barajı civarında kaçak avlanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede kotasız avcılık yapan 1 avcı ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye 4 bin 796 lira para cezası kesti.
Ele geçirilen tüfek ve av malzemelerine el konuldu.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız