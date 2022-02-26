Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu - Haberler

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Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

Hatay'ın Belen ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 500 bin olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

BELEN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Belen ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 500 bin olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında Belen Şenbük mahallesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramada özel olarak hazırlanmış çelik tanklar içerisine konulmuş piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Belen, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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