Hatay'da kablo hırsızlığından yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı
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Hatay'da kablo hırsızlığından yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

29.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:38
Hatay'da kablo hırsızlığından yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde internet kablosu hırsızlığından gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde internet kablosu hırsızlığından gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Dörtyol ve İskenderun jandarma ekipleri Dörtyol Yeşilköy Mahallesi'nde 500 metre fiber internet hattının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen ekipler, daha önce kablo hırsızlığı kaydı bulunan F.Y. ile Ö.Y. ve U.I'yı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Y ile U.I tutuklandı, Ö.Y ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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