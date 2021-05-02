Hatay'da kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sugediği Mahallesi'nde bir elektrik panosundan 46 metre elektrik kablosunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, kabloları çaldığı ileri sürülen M.K'yi gözaltına aldı.

Ekipler tarafından, şahsın evinde arama yapılan aramada, 46 metre uzunluğunda soyulmuş bakır elektrik kablosu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco