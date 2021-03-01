Hatay'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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Hatay'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

01.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:06
Hatay'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde haberleşme kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde haberleşme kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, farklı tarihlerde Türk Telekom'a ait haberleşme kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu kabloları çaldıkları gerekçesiyle H.Y, Ö.A. ve M.A, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin yakalandığı adresin çevresinde yapılan aramada ağaç dallarıyla araziye gizlenmiş halde Türk Telekom'a ait 39 rulo haberleşme kablosu ve demir kesme makası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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