Hatay'da kablo hırsızları yakalandı

Hatay'da kablo hırsızları yakalandı Hatay'da kablo çalan hırsızlar yakalandı.

Hatay'da kablo hırsızları yakalandı

HATAY - Hatay'da kablo çalan hırsızlar yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çankaya Mezarlığı civarında iki kişinin kablo yaktığı belirlendi. Olay yerine giden ekipler, kabloların Türk Telekom'a ait olduğunu ve çalıntı olduğunu belirledi. Yaklaşık 300 kilogram ve 50 bin lira değerinde olan kabloları çalan İ.E ve M.Ö isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ayrıca İskenderun Denizciler Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait olan 264 kilogram kablonun çalınması ile ilgili olarak ise şüpheli M.P'de yakalandı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA