Hatay'da kablo çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde internet kablosu çaldıkları ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe Mahallesi Cebike Köprüsü üzerinde durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, kamyonette yaptıkları aramada değeri 40 bin lira olan yaklaşık 750 kilogram çalıntı internet kablosu buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli