Hatay'da jeotermal saha ihale edilecek
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Hatay'da jeotermal saha ihale edilecek

Hatay'da jeotermal saha ihale edilecek
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Hatay'da bir jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha ile iki jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Hatay'da bir jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha ile iki jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, muhammen bedelleri 55 bin 784 lira ile 207 bin 620 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 31 Ağustos Salı günü saat 10.00'da Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgeleri ihale saatinden önce Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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Hatay'da jeotermal saha ihale edilecek - Haberler Ekonomi
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