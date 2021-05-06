Hatay'da jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedaviye alındı
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Hatay'da jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedaviye alındı

Hatay'da jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağı Kepirce Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada yol kenarında hareketsiz duran şahini fark etti.

Kanat ve ayağında kırık olduğu belirlenen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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