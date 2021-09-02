Hatay'da jandarmanın operasyonlarında 3 kilogram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da jandarmanın operasyonlarında 3 kilogram esrar ele geçirildi

Hatay'da jandarmanın operasyonlarında 3 kilogram esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın Belen ve Yayladağı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Belen ve Yayladağı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Belen ilçesinin Sarımazı ile Yayladağı'nın Şenköy mahallelerinde belirlenen adreslerde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Adreslere baskın düzenleyen ekipler, toplam 3 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüpheli F.R, A.B, S.D. ve C.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mesut Akusta Metin Çekmez Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hatay'da jandarmanın operasyonlarında 3 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 10:40:38. #1.14#

title