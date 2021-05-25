Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği
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Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği

Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için 250 kilogram mama bıraktı.

Hatay'da jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için 250 kilogram mama bıraktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Arsuz Belediyesi desteği ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu temsilcilerinin katılımıyla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına mama ve su koydu.

Ekiplerce, Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde sokak hayvanları için 45 farklı noktaya 250 kilogram mama bırakıldı.

Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği
Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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