Son dakika haberi! HATAY'DA JANDARMADAN OLASI YANGINLARA KARŞI HELİKOPTERLİ DENETİM

Son dakika haberlerine göre HATAY'da jandarma ekipleri, olası orman yangınlarına karşı Sikorsky helikopterle denetim yaptı.

HATAY'da jandarma ekipleri, olası orman yangınlarına karşı Sikorsky helikopterle denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun, Payas, Dörtyol, Erzin, Antakya, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki ormanlık arazilerde, olası yangınların tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla havadan kontrol ve keşif yaptı. İskenderun'da konuşlu Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky helikopterle havalanan ilçe jandarma ve karakol komutanları ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli, bölgeyi havadan inceledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı