Hatay'da jandarmaca bulunan çanta sahibine teslim edildi
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Hatay'da jandarmaca bulunan çanta sahibine teslim edildi

04.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:18
Hatay'da jandarmaca bulunan çanta sahibine teslim edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında bulduğu içi para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine ulaştırdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında bulduğu içi para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine ulaştırdı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karlısu Mahallesi'nde devriye görevi yaparken Karlısu Göleti'ndeki kamelya içerisindeki masa üzerinde bir kadın çantası buldu.

Ekipler yaptığı incelemede çanta içerisinde 10 bilezik, 7 yarım altın, 29 çeyrek altın, 500 lira ve muhtelif alışveriş faturası olduğunu tespit etti.

Çanta sahibinin bulunması amacıyla jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada çantanın eşiyle gölette gezmek için gelen B.Ş. ait olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri sahibini bulduğu çantayı sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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