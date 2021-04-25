Hatay'da jandarma tarafından yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan kartala jandarma sahip çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan kartala jandarma sahip çıktı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meydan Mahallesi'nde devriye görevi sırasında arazide sol kanat ve ayağından yaralı bitkin halde kartal buldu.

İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kartal, Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Yaralı kartalın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş