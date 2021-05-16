Son dakika haber | Jandarma "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarına 1.5 ton mama dağıttı

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Son dakika gündem haberi: Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan "tam kapanma" kararının uygulanmaya başladığı günden bu yana, jandarma ekiplerince sokak hayvanlarına 1,5 ton mama dağıtıldı.

Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan "tam kapanma" kararının uygulanmaya başladığı günden bu yana, jandarma ekiplerince sokak hayvanlarına 1,5 ton mama dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Antakya Belediyesinin desteği ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerinin katılımıyla sokak hayvanlarının beslenebilmesi için bayram süresince kent genelinde yaklaşık 1,5 ton mama dağıttı.

Ekiplerce, 15 ilçede sokak hayvanları için 175 farklı noktaya mama, yem ve su konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı