Hatay'da jandarma sokak hayvanları için besleme faaliyetinde bulundu

HATAY (AA) - Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanları için belli noktalara mama ve su bıraktı.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Hayvanların Korunması" konulu genelgesi doğrultusunda kış mevsiminin getirmiş olduğu zor koşulların günlük hayata olumsuz etkileri sonucu sokaklarda bulunan, bırakılan, barınma ve beslenme imkanı bulunmayan, sahipsiz ve güçten düşmüş, yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti yürütüldüğü aktarıldı.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin Hatay Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Belen ve İskenderun ilçelerinde park, bahçe ve orman gibi 24 noktaya 250 kilogram mama, yem ve su bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kış mevsimi boyunca sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileriyle sokak hayvanlarına yönelik planlanan noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakma faaliyetine devam edileceği kaydedildi.