Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde izolasyon ve dekorasyon malzemeleri satışı yapılan iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.