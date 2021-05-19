Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)
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Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)

Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde izolasyon ve dekorasyon malzemeleri satışı yapılan iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde izolasyon ve dekorasyon malzemeleri satışı yapılan iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ölü ve yaralının olmadığı yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu. 

DUMANDAN ETKİLENEN KÖPEĞE YOĞURT YEDİRDİLERYangın haberini alan iş yeri sahipleri ile iş yerinde çalışanların yakınları olay yerine geldi. İçeride birilerinin olduğunu düşünerek gözyaşı döken vatandaşları polis ekipleri sakinleştirerek bölgeden uzaklaştırdı. Dumandan etkilenen köpeğe çevredeki vatandaşlar elleriyle su içirdi, yoğurt yedirdi.İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzzet NAZLI - Hüseyin BOZOK/HATAY,

 


Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)
Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)
Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)
Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)
Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)
Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)
Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)
Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)
Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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