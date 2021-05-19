Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın

Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Antakya ilçesinde bir izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın çıktı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde bir izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçedeki Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir izolasyon ve dekorasyon atölyesinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Malzemelerin yanıcı olması nedeniyle alevler kısa sürede iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine atölyeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 


Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın
Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Abdullah Gül Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Feyza Aktan Pınar Altuğ Engin Akyürek Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Adem Büyük Arda Turan Cenk Tosun Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 10:45:43. #1.16#

title