İzolasyon malzemesi üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay merkez Antakya ilçesinde, izolasyon malzemesi üretim atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Hatay merkez Antakya ilçesinde, izolasyon malzemesi üretim atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Balıkçılar Çarşısı yakınlarındaki bir izolasyon malzemesi üretim atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak