Hatay'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
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Hatay'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

Hatay'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konuk Mahallesi'ndeki höyükte izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, izinsiz kazı yaparken yakaladığı 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alanda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 fincan, ortası oyuk taş ve bıçak ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Eserler, Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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