Hatay'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konuk Mahallesi'ndeki höyükte izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, izinsiz kazı yaparken yakaladığı 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Alanda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 fincan, ortası oyuk taş ve bıçak ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Eserler, Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco