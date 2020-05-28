Hatay'da işyeri yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Hatay'da işyeri yangını

Hatay'da bir işyerinin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'da işyeri yangını
28.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:59

Hatay'da bir işyerinin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Merkez ilçesi Şükrü Balcı Caddesi'nde bulunan bir marketin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören market görevlileri hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler, yangına anında müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın, çevre de kısa süreli paniğe neden olurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Haber
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Haber
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı Haber
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hatice Çarpar Bergüzar Korel Yeliz Yeşilmen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Ergin Ataman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hatay'da işyeri yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 19:59:54. #1.15#
title